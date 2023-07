SIENA – Il comune di Siena aumenta la possibilità di collegarsi gratuitamente alla rete wi-fi pubblica passando dalle due ore attuali fino a tre giornaliere.

Lo prevede un atto dell’assessore ai servizi informatici e sviluppo digitale Giuseppe Giordano che andrà a potenziare uno strumento già a disposizione di cittadini, turisti, studenti, residenti e, più in generale, tutti coloro che hanno la necessità di connettersi alla rete. “Un segnale importante – sottolinea l’assessore Giordano – che siamo riusciti a portare a termine in pochi giorni. Con l’estensione da due a tre ore, Siena diventa ancora più moderna, fruibile e a misura di cittadino e turista: in questo modo promuoviamo l’accesso alle nuove tecnologie e puntiamo a valorizzare i servizi offerti ai residenti e ai visitatori”. L’amministrazione comunale mette a disposizione degli utenti due reti free WiFi. ComunediSiena WiFi e Francigena WiFi. La prima è la rete civica realizzata dal Comune. La navigazione può essere senza registrazione, in questo caso solo all’interno del sito del Comune di Siena ed ai siti che erogano servizi di interesse sul territorio; oppure con registrazione, in questo caso è possibile accedere alla navigazione internet gratuita per tre ore ogni giorno. La password per la navigazione libera viene inviata tramite sms. La seconda è il progetto finanziato dalla Regione Toscana, a cui il Comune di Siena ha aderito e che fornisce un servizio di accesso gratuito ad Internet utilizzabile dai pellegrini, dai turisti e più in generale dagli abitanti delle zone attraversate dal percorso della Francigena.