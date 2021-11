SIENA – Torna in piazza del Campo a Siena, dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, il ‘Mercato nel Campo’, 145 banchi che il 4 e 5 dicembre dalle ore 8 alle ore 20 saranno posizionati all’ombra di Palazzo Pubblico.

Assessore Tirelli: «Finalmente torniamo a vivere in presenza il Mercato»

«E’ un’esperienza fatta di sapori, profumi, colori e gesti che finalmente torniamo a vivere in presenza» ha detto Alberto Tirelli, assessore al turismo e commercio del Comune di Siena, presentando l’inziiativa. «Una fruttuosa sinergia fra Confcommercio e Confesercenti che, insieme all’amministrazione comunale, ha permesso dopo un anno di sospensione a causa delle limitazioni sanitarie imposte dal diffondersi del Covid-19, di far rivivere il Mercato nel Campo». «Crediamo che possa esserci una grande affluenza – ha concluso l’assessore – perché il “Mercato nel Campo” è, da sempre, un evento unico nel suo genere che, stagione dopo stagione, è diventato un appuntamento atteso, facendo registrare grandi numeri di visitatori e che, per quest’anno, risponde più che mai all’esigenza di ripartenza e di ritorno alla normalità».

Con l’attenzione e il rigoroso rispetto delle misure anti-Covid, sarà possibile vivere, in sicurezza, questa due giorni all’aria aperta curiosando fra i vari banchi. «Un’occasione – ha proseguito Carmine Diurno, Cat Confesercenti – per nuovi assaggi, acquisti personali e pensieri originali da regalare per le prossime festività. In parallelo alla vendita dei vari prodotti, durante il Mercato nel Campo anche momenti di conoscenza come quelli proposti da alcune aziende che illustreranno ai presenti gli impieghi di grani antichi, le caratteristiche della pasta fresca o come si produce la birra. Un’iniziativa culturale oltre che mercatale, declinandosi come attrattore di turismo e volano di ripresa economica per le imprese. Non mancano, neppure, le associazioni di volontariato. Croce Rossa, Misericordia e Pubblica Assistenza di Siena che, nel loro gazebo, oltre a raccontare la loro mission daranno indicazioni per visitare in sicurezza il Mercato così come per la vita di tutti i giorni».

145 banchi tra agroalimentare, arte e artigianato

Sui banchi (115 quelli provenienti da tutta la Toscana) eccellenze agroalimentari, artistiche e artigianali; per accedere al Mercato sarà necessario esibire il Green Pass e indossare la mascherina, disinfettare le mani e evitare assembramenti. «Abbiamo ridotto il numero di banchi presenti per poter vivere l’evento con serenità e minore percezione del disagio” ha aggiunto Elena Lapadula di Cat Confcommercio Siena.

Il sito dedicato

Novità di questa edizione il sito www.mercatonelcampo.it, con la mappa e la dislocazione dei banchi e descrizione delle aziende partecipanti, oltre a una sezione dedicata agli eventi in programma durante la due giorni. Davanti a Palazzo Pubblico ci saranno anche gli stand delle tre associazioni di volontariato del territorio (Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa).

Le guest stars dell’edizione 2021

Guest star di questa edizione saranno uno stand proveniente dalla città gemellata di Tartu (Estonia) e quello dei monaci di Monte Oliveto Maggiore (Asciano).

La Mostra ‘ Svelare le fonti’

Sabato 4 dicembre, inoltre, all’Archivio di Stato sarà inaugurata la mostra ‘Svelare le fonti’ che metterà in mostra antichi manoscritti del ‘300 per raccontare le origini del Campo e del Mercato medievale di Siena.

Mentre il 4 dicembre alle ore 11 nella sede dell’Archivio di Stato (Banchi di sotto, 52) si terrà l’inaugurazione della mostra ‘Svelare le fonti. I documenti che raccontano le origini del Campo e del Mercato medievale’. «Un’opportunità – ha detto il direttore dell’Archivio Cinzia Cardinali – per il quale ringrazio il Comune di Siena e i Cat, così da iniziare una collaborazione con la quale aprire ancor di più le porte dell’Archivio alla città e ai turisti, oltre chiaramente agli studiosi che abitualmente frequentano le nostre sale per le loro ricerche. Si propone un percorso in contiguità ideale e sostanziale con il Mercato e la Piazza sulla quale si affaccia il Palazzo dell’Archivio».

L’allestimento, curato dal professore Maurizio Tuliani, consulente storico-scientifico fin dalla prima edizione del Mercato nel Campo del 2009 rappresenta un vero e proprio “viaggio” nel Medioevo senese. « Fin dalla prima edizione del Mercato nel Campo – ha teso ad evidenziare Tuliani – si è voluto dare a questo appuntamento una connotazione culturale. L’evento non è stato ideato come mera rievocazione medievale, bensì come una proiezione nell’oggi di quello che erano le professioni ed i prodotti presenti nel Mercato trecentesco. La mostra ‘svela’ i documenti originali del ‘200 e ‘300 che hanno permesso di ricostruire l’origine della Piazza del Campo e l’organizzazione del Mercato ‘grande’ del sabato. Dal Caleffo vecchio, all’antico Costituto, alle Biccherne ed altri documenti in un’esposizione agile ma sicuramente emozionante per un’affascinante immersione nel Medioevo».