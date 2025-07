Tempo lettura: 2 minuti

TIRRENIA – Si celebra oggi la Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento, un appuntamento internazionale promosso dall’ONU e sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dedicato alla sicurezza in mare e alla prevenzione degli incidenti in acqua.

Anche quest’anno, il Comune di Pisa aderisce all’iniziativa con una giornata di eventi e dimostrazioni presso il distaccamento della 46^ Brigata Aerea a Tirrenia.

L’evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” rappresenta un momento di grande importanza per la sensibilizzazione sul tema della sicurezza balneare, coinvolgendo enti, associazioni, volontari e forze dell’ordine impegnati quotidianamente nel salvataggio e nella prevenzione degli annegamenti.

Durante la giornata, diverse attività dimostrative pensate per coinvolgere il pubblico e far conoscere da vicino le procedure di intervento in caso di annegamento. Gli assistenti bagnanti della FIN, illustrano le tecniche di primo intervento, seguiti dalle simulazioni di primo soccorso effettuate da Misericordia di Pisa, Croce Rossa Italiana e Pubblica Assistenza.

Tra i protagonisti anche i cani addestrati della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS Toscana), con dimostrazioni delle loro capacità di soccorso in acqua. A queste si aggiungeranno manovre di intervento con moto d’acqua e motovedetta, eseguite dai Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, mentre un elicottero della Guardia Costiera mostrerà le operazioni di soccorso aereo.

Infine, presenti postazioni informative e laboratori didattici dedicati ai bambini e alle famiglie, per promuovere la cultura della sicurezza in mare in modo coinvolgente e accessibile a tutti.