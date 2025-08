Tempo lettura: < 1 minuto

LIVORNO – Un tuffo nel passato a suon di musica, per una serata indimenticabile.

Lo show ABBADream, il vibrante tributo all’iconica band svedese, sta per sbarcare a Livorno, pronto a conquistare la Fortezza Vecchia domenica 10 agosto, per la Notte di San Lorenzo, alle ore 21:30.

Questo show, che ha già riscosso un successo travolgente in tutta Italia e all’estero, promette di ricreare l’atmosfera magica e l’energia contagiosa dei leggendari concerti degli ABBA. Con oltre 150 milioni di dischi venduti e una serie infinita di successi che hanno dominato le classifiche mondiali, gli ABBA hanno segnato la storia della musica pop, emozionando intere generazioni di fan.

Sul palco, i protagonisti di ABBADream riporteranno in vita le canzoni più amate e ballate di sempre, da “Waterloo” (il brano con cui trionfarono all’Eurovision Song Contest nel 1974 e che ha celebrato quest’anno il suo 50° anniversario) a “Mamma Mia” (che ha ispirato celebri film hollywoodiani), da “Dancing Queen” a “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, iconica hit ripresa anche da Madonna nel suo successo “Hung Up”.

In ABBADream, la musica, le voci e i costumi originali si fondono per trasportare il pubblico nel cuore dell’universo ABBA, offrendo agli spettatori l’opportunità di partecipare a un concerto-evento che ripercorre la trasformazione di questa band effervescente in un mito intramontabile. Questo spettacolo è molto più di un semplice tributo ad Agnetha, Frida, Benny e Bjorn.

L’evento è una produzione firmata S11 (Stage 11), un’agenzia con vent’anni di esperienza nel settore dell’intrattenimento dal vivo, che si distingue per l’eccellenza artistica e tecnica.

Prevendita su Ticketone: https://www.ticketone.it/event/abba-dream-abbadream-fortezza-vecchia-di-livorno-20238461/