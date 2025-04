Tempo lettura: 2 minuti

LUCCA – Un grave episodio di violenza ha scosso Lucca. Un uomo di 78 anni è stato accoltellato durante un tentativo di rapina mentre stava portando a passeggio il suo cane vicino al Battistero.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata avvicinata da due malviventi che gli hanno chiesto con insistenza dei soldi. Al rifiuto dell’anziano, uno dei rapinatori ha estratto un coltello e lo ha colpito alla spalla con tre fendenti.

L’uomo è caduto a terra, ferito e in una pozza di sangue. Le sue grida hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti che, intervenendo con urla, hanno costretto i due aggressori a fuggire a piedi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca. Fortunatamente, le condizioni dell’uomo non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, accompagnato dall’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei, si è recato personalmente al pronto soccorso per incontrare la vittima e il personale medico. In un videomessaggio, il primo cittadino ha definito l’episodio “molto grave” e ha assicurato che le forze dell’ordine stanno facendo il massimo per individuare i responsabili. Il questore ha garantito un impegno straordinario per assicurare alla giustizia gli autori del gesto.

L’aggressione ha suscitato forte preoccupazione in un città dove episodi di violenza di questo tipo sono ancora rari, specialmente all’interno delle storiche Mura. Le autorità hanno annunciato un aumento dei controlli e dei pattugliamenti notturni per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire simili fatti criminosi in futuro.

Il coltello usato durante l’aggressione e il borsello della vittima sono stati ritrovati poco dopo in un vicolo vicino alle poste, mentre le indagini proseguono per identificare e arrestare i due malviventi fuggiti a piedi.

Questo episodio ha acceso il dibattito sulla sicurezza nel centro storico di Lucca, con la comunità locale che si stringe attorno alla vittima e chiede misure più efficaci per proteggere soprattutto le persone più vulnerabili come gli anziani.

