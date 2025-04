Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Da sabato 19 aprile a domenica 4 maggio, in occasione delle festività pasquali, il Cantiere del Buongoverno situato all’interno del Museo Civico di Siena aprirà nuovamente le sue porte ai visitatori.

Per un periodo limitato viene offertaa la straordinaria opportunità di ammirare da una prospettiva privilegiata, accompagnati da una guida specializzata, il ciclo di affreschi con le “Allegorie ed effetti del Buono e del Cattivo Governo” di Ambrogio Lorenzetti.

Le visite, condotte da guide locali appositamente formate, si svolgeranno con un accesso limitato a un massimo di nove persone, per garantire un’esperienza esclusiva e sicura alla scoperta di uno dei maggiori capolavori dell’arte italiana del medioevo. L’accesso al cantiere è consentito solo con l’accompagnamento della guida autorizzata dal Comune di Siena; non sarà ammessa la visita priva di accompagnatore.

Le modalità e gli orari delle visite rimangono invariati rispetto ai cicli precedenti, con sei turni giornalieri dal lunedì alla domenica e inizio nei seguenti orari: ore 10.30, ore 11.15, ore 12.00, ore 14.45, ore 15.30 e ore 16.15. Le visite guidate saranno in lingua italiana, a eccezione di quelle delle ore 10.30 e delle ore 11.15 di ogni lunedì mattina, che saranno riservate in lingua inglese per favorire la partecipazione dei visitatori internazionali. Per la visita è prevista una durata media di trenta minuti.

Da giovedì 17 aprile, sarà possibile acquistare i biglietti online al seguente link: https://siena.b-ticket.com/ticketshop/webticket/shop? o direttamente presso la biglietteria del Museo Civico nello stesso giorno della visita.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina https://museocivico.comune.siena.it/eventi/guardami-negli-occhi-il-buongoverno-come-non-lo-hai-mai-visto.