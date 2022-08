SIENA – Un’altra settimana ricca di eventi nel periodo che precede ferragosto a Chigiana International Festival ‘For Silent’. Fino al 2 settembre, con la direzione artistica di Nicola Sani, porta a Siena, nel territorio della provincia ed anche extra moenia, artisti internazionali, celebri ensemble e importanti formazioni orchestrali, nuove produzioni, percorsi inediti e giovani talenti da ogni parte del mondo.

Martedì 9 agosto, alle 21,15, il Teatro dei Rozzi, è scenario di ‘Today’, la serie di concerti che Chigiana International Festival dedica alla musica d’oggi. Una serata speciale per ‘Silentium’ dell’ensemble Tabula Rasa diretto da Stefano Battaglia pianoforte, special guests Theo Bleckmann vocalist e Walter Prati elettronica. Prima esecuzione assoluta di questo progetto commissionato e prodotto dall’Accademia Chigiana con Siena Jazz, attività del Polo Musicale Senese. Con Battaglia, nell’ensemble Tabula Rasa, Cosimo Fiaschi sax soprano, Sarvin Asa violoncello, Nicholas Remondino percussioni.

Mercoledì 10 agosto, alle 21,15, si ritorna al Teatro dei Rozzi per Legends: ’Songs from Silence’ con Antonio Meneses violoncello, Monica Cattarossi pianoforte. Si ascolteranno dai ‘Sechs Lieder’ di Brahms e, prima esecuzione assoluta, ‘Song from Silence’ di Padilha. Poi, ‘O Canto da nossa Terra / Trenzinho do Caipira’, opera di Heitor Villa-Lobos; per continuare con ‘Lied ohne Worte op. 109’ di Mendelssohn, ‘Waldesruhe op. 68 n. 5’ di Dvořák e, prima esecuzione nazionale, ‘Suite Brasileira’ di Mehmari.

Sabato 13 agosto, dalle 21,15, Chigiana International Festival è ancora Legends, a Palazzo Chigi Saracini, con i ‘Suoni Notturni’ della chitarra di Eliot Fisk. Un ricco libretto di sala spazia da ‘Guárdame las Vacas’, ‘Diferencias sobre’, di Luys de Narváez, alla trascrizione di Fisk di ‘Canción del Emperador’, da ‘Mille Regretz’ di Josquin Desprez, a Diferenciasda sobre ‘Conde Clarose e ‘Drei Tentos’ di Henze. Dopo le Sonate K. 11, K. 531, K. 322, K. 323, K. 177, K. 178, trascrizione di Fisk, di Scarlatti, i ‘Suoni Notturni’ di Petrassi; dai 24 Capricci di Paganini. op. 1 per violino solo, n. 1 Andante / n. 11 Andante. Presto / n. 24 Quasi presto. Ed ancora, ‘Merengue Venezolano’ di Diaz, ‘Habanera’ di Halffter per il gran finale con ‘Sevilla’ di Albeniz.

In questa settimana, c’è spazio martedì 9 agosto, alle 21,15, per l’appuntamento musicale ‘Songs’, concerto di violoncello, nella Chiesa di San Giacomo a Montieri. Il Tramonto, giovedì 11 agosto, è con Chigiana Chianti Classico Experience: a Radda in Chianti, concerto di chitarra dei giovani talenti. Alle 21,15, a Palazzo Chigi Saracini, per Chigiana Factor, concerto del corso di violoncello, docente Antonio Meneses. Venerdì 12 agosto il Tramonto è alla Tenuta del Palagio, a San Casciano in Val di Pesa: Chigiana Chianti Classico Experience invita ad un concerto di chitarra. E, alle 21,15, a Palazzo Chigi Saracini, appuntamento, per Factor, con il concerto degli allievi chigiani del corso di pianoforte, docente Lilya Zilberstein. Sabato 13 agosto, alle 21,15, per Off the Wall, Chigiana International Festival raggiunge la Cattedrale Santa Maria Assunta, Volterra dove il Coro ‘Guido Chigi Saracini’, diretto dal maestro Lorenzo Donati, canterà ‘’Echi dal Rinascimento’ , musiche di Mouton, Schütz, Bianciardi (www.chigiana.org).