GROSSETO – Avanti con Roberto Renai. L’assemblea dei soci dell’Acquedotto del Fiora lo ha confermato nel ruolo di presidente per il prossimo triennio.

La sua nomina è stata formulata dalla parte pubblica, mentre la componente privata ha indicato l’amministratore delegato, Piero Ferrari: un’altra conferma. Venti giorni fa AdF aveva approvato il bilancio, chiuso in utile per 20 milioni di euro

“Il voto è lusinghiero e soprattutto è segno e indice di grande compattezza di intenti per le nuove sfide che ci aspettano nel prossimo triennio. AdF è ormai un pilastro fondamentale a sostegno dell’economia del territorio e la nostra vocazione trova conferma nella mission aziendale, lavorare per il benessere della comunità e del territorio”, ha affermato il neo presidente. Per quanto riguarda il Cda, il pubblico ha promosso Gianpiero Secco, Gesuè Domenico Ariganello, Francesca Mugnaini e Roberto Baccheschi, mentre il privato Andrea De Caterini, Paola Carluccio e Manuela Pagella.