PISA – Una donna di 65 anni è stata ferita gravemente da tre boxer nel comune di Orciano Pisano.
I cani, fuggiti da una proprietà privata dopo essere riusciti a scavalcare la recinzione, hanno aggredito la donna mentre passeggiava lungo la strada.
Secondo una prima ricostruzione, gli animali l’hanno azzannata ripetutamente alla testa e agli arti, provocandole lesioni molto serie. Il proprietario dei cani, accorso per soccorrerla, è stato a sua volta morso durante l’intervento.
Immediatamente chiamati, i soccorritori del 118 hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale di Cisanello, a Pisa. L’uomo, sotto shock, è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso.
Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sulle condizioni della donna, mentre si valutano le responsabilità legate alla fuga degli animali dalla proprietà privata.