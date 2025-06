Tempo lettura: 4 minuti

CASTELNUOVO BERARDENGA – Con l’estate torna anche l’atteso Chianti Festival, che animerà dal 20 giugno al 30 luglio i territori di Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti e Gaiole in Chianti, con musica, teatro e danza per spettatori di tutte le età.

Il festival è realizzato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e le tre amministrazioni comunali di Castelnuovo Berardenga (capofila), Castellina in Chianti e Gaiole in Chianti, in collaborazione con lo Stanzone delle Apparizioni.

Ad inaugurare l’edizione 2025 del Chianti Festival, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno, alle ore 21:15 in piazza Castelli a San Gusmè di Castelnuovo Berardenga, sarà il BRUSCELLO STORICO. La Compagnia del Bruscello presenta IL DRAGO, scritto da Giuseppe Scuto e Matteo Marsan. Regia di Johara Breda e Marco Cinnirella.

Il Bruscello è una forma di teatro popolare, che ha come caratteristica quella di raccontare la storia di personaggi epici usando il metro poetico dell’ottava rima incatenata.

Ancora protagonista Castelnuovo Berardenga, martedì 24 giugno (ore 21:15), quando sul palco della Certosa di Pontignano, Walter Veltroni presenta LE EMOZIONI CHE ABBIAMO VISSUTO. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile.

Walter Veltroni racconta il periodo storico che va dagli anni Sessanta fino agli anni Duemila, mettendo al centro de Le emozioni che abbiamo vissuto il fattore umano, al di là della semplice cronaca. Un viaggio emozionale e di coscienza. Come siamo cambiati lungo questo arco di tempo? E come siamo arrivati fino a oggi?

Sabato 5 luglio (ore 21:15) è il momento della FILARMONICA DI CASTELLINA IN CHIANTI / SCHOLA CANTORUM in piazza del Comune a Castellina (ingresso libero).

Martedì 8 luglio (ore 21:15) il festival si sposta a Gaiole in Chianti, in località Vertine, per l’OMAGGIO A LUCIO BATTISTI, a cura della Innocenti Evasioni Band (ingresso libero).

Le canzoni più famose del duo Lucio Battisti/Mogol, dagli esordi al Cantagiro fino ai brani di fine anni ’70 ricchi di influenze disco e funky, passando per tutti i classici mai dimenticati. Un tributo a due giganti della musica italiana.

Mercoledì 9 luglio Andrea Agresti porterà il suo LIVE SHOW in piazza del Comune a Castellina in Chianti.

Andrea Agresti, personaggio televisivo, autore, conduttore e musicista, è il protagonista di un travolgente spettacolo di musica anni ‘70, ‘80, ‘90 e cabaret.

A Montaperti di Castelnuovo Berardenga, domenica 13 luglio (ore 21:15), spazio alla danza, con HABITAT KIDS! (ingresso libero). In scena Agnese Lanza e Sara Campinoti, coreografia di Agnese Lanza, Martina Francone e Sara Campinoti. Età consigliata: dai 3 anni.

Due danzatrici danno forma allo spazio che è invaso da oggetti costruiti ad hoc, ispirati dalle “sculture da viaggio” di Munari, che proietteranno i bambini e le famiglie in uno spazio onirico dove dare forma alle loro fantasie. Durante la performance, il pubblico è libero di prendere parte all’happening come vuole, decidendo in autonomia se interagire con i danzatori, con gli oggetti, con la musica, con i propri familiari o stando semplicemente a guardare le magie che accadono. Lo spettacolo viene proposto nell’ambito del progetto europeo Sparse+.

Ancora a Castelnuovo Berardenga, ma in piazza Marconi, venerdì 18 luglio (ore 21:15), Lo Stanzone delle Apparizioni presenta il concerto OMAGGIO A DE ANDRé (ingresso libero). Con Chiara Riondino (voce e chitarra), Fabio Battistelli (clarinetto), Claudio Bianchi (pianoforte), Vittorio Barsotti (chitarre), Giulio Barsotti (contrabbasso e batteria).

Lunedì 21 luglio nel parcheggio di via Galilei a Gaiole in Chianti, Paolo Ruffini presenta IL BABYSITTER. Quando diventerai piccolo capirai (ingresso libero).

Cosa accadrebbe se Paolo Ruffini, mentre sta per iniziare il suo one man show, fosse interrotto da un bambino che si è perso? Beh, accadrebbe che Paolo, dopo aver rintracciato i suoi genitori, dovrebbe occuparsi di lui, aspettando che vengano a riprenderlo, trasformandosi così in un improbabile babysitter! Il Babysitter è il primo one man show e mezzo, scandito da comicità e improvvisazione, che riporta il pubblico ad essere bambino per una sera, ricordando quanto sia importante non smettere mai di giocare.

Martedì 22 luglio (ore 21.15) il festival si sposta in piazza del Comune a Castellina in Chianti per CARO AMICO TI SCRIVO. Uno spettacolo per raccontare Lucio Dalla, diretto da Fabrizio Checcacci, con Fabrizio Checcacci (voce), Cosimo Zannelli (chitarra), Roberto Grigiotti (basso), Alessandro Loconte (batteria). Una produzione La Macchina del Suono.

L’omaggio a uno dei più grandi autori della musica italiana, scomparso prematuramente nel pieno della sua attività artistica. Dalle pagine della prima parte di carriera alle grandi collaborazioni con De Gregori e gli Stadio, fino ai grandi successi degli anni Ottanta. Una carrellata tra i classici come 4/3/43 o Piazza grande, di un autore sempre originale, controcorrente e geniale nei testi come nelle melodie.

Domenica 27 luglio (ore 21:15) in piazza Ricasoli a Gaiole in Chianti è il momento del concerto della Filarmonica F. Vannetti (ingresso libero).

Il programma prosegue nel segno della musica, martedì 29 luglio (ore 21:15), in piazza del Comune a Castellina in Chianti. Sul palco il Quintetto di Ottoni dell’Ort e il Tro Jazz con Nadyne Rush alla voce per lo spettacolo PINO DANIELE…Storia e poesia di un mascalzone latino.

Un omaggio commovente e potente al genio musicale di Pino Daniele. Gli Ottoni dell’ORT insieme alla formazione del Trio Jazz accompagnano la straordinaria voce di Nadyne Rush, con arrangiamenti originali firmati da Demetrio Bonvecchio, regalando al pubblico una rilettura unica delle canzoni indimenticabili del cantautore napoletano.

L’ultimo appuntamento del festival è in programma mercoledì 30 luglio (ore 21.15): alla Certosa di Pontignano di Castelnuovo Berardenga, Ascanio Celestini porta in scena POVERI CRISTI.

Chi sono i Poveri cristi? Sono gli ultimi, quelli che non hanno voce, raccontati spesso con pietà, ma mai con la loro lingua. Questo spettacolo dà loro parola e dignità: i facchini eritrei nei magazzini, il becchino di Lampedusa, la madre che ha perso un figlio in mare. La narrazione di un maestro del teatro come Ascanio Celestini incontra la musica di Gianluca Casadei in un intreccio continuo, come nel jazz, rendendo ogni replica unica. Il teatro diventa il luogo in cui le loro storie risuonano autentiche, senza filtri, con un linguaggio nuovo e vivo, che si fa memoria collettiva.

biglietteria

spettacolo Bruscello storico intero € 10, ridotto soci coop € 8

spettacoli Le emozioni che abbiamo vissuto e Poveri Cristi intero € 12, ridotto € 10 (per usufruire della riduzione è necessario presentarsi all’ingresso con un biglietto di un altro spettacolo della rassegna)

spettacoli Andrea Agresti live show, Caro amico ti scrivo, Pino Daniele… posto unico € 5

info e prenotazioni

Comune di Castelnuovo Berardenga

Ufficio cultura tel. 0577 351345 (lun. – ven. 15-19)

whatsapp 331 3964978

info@teatrovittorioalfieri.com

