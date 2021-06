PISA – Nuovi appuntamenti per adulti e bambini al Giardino Scotto di Pisa. Il programma del “Pisa Scotto Festival”, la rassegna di eventi dal vivo alla prima edizione prosegue sabato 12 sul palco il giornalista Alessandro Sallusti e Luca Palamara con il caso editoriale dell’anno sulla Giustizia in Italia.

Domenica 13 sul palco dell’Area teatro saliranno il presidente del Pisa Giuseppe Corrado e il consigliere nazionale del Coni e medaglia d’oro Salvatore Sanzo, con l’occasione saranno presenti anche gli atleti pisani che partiranno per le Olimpiadi di Tokio. Lunedì 14 invece l’attore Alessio Boni presenterà il suo libro “Mordere la nebbia”. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Sabato 12 giugno (ore 18.00), Alessandro Sallusti e Luca Palamara presentano “Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana” (Rizzoli). Modera Marco Gasperetti (Corriere della Sera). Il libro racconta la vicenda dell’ex magistrato che, a fine maggio 2019, accusato di rapporti indebiti con imprenditori e politici e di aver lavorato illecitamente per orientare incarichi e nomine, diventa l’emblema del malcostume giudiziario. Incalzato dalle domande di Sallusti, Palamara racconta cosa sia il “Sistema” che ha influenzato la politica italiana; è il potere della magistratura, che non può essere scalfito: tutti coloro che ci hanno provato vengono abbattuti a colpi di sentenze, o magari attraverso un abile cecchino che, alla vigilia di una nomina, fa uscire notizie o intercettazioni sulla vita privata o i legami pericolosi di un magistrato.

Info e prenotazioni: https://www.teatrodipisa.pi.it/scotto-festival/915-a-sallusti-l-palamara-il-sistema/event_details

Domenica 13 giugno (ore 18.00) spazio a “Lo sport a Pisa e i suoi atleti”. In un’estate che vede la ripresa delle più importanti manifestazioni sportive a livello internazionale, dagli Europei di calcio alle Olimpiadi di Tokyo, si parlerà di sport pisano con il presidente del Pisa SC, Giuseppe Corrado, e la medaglia d’oro e consigliere nazionale del Coni, Salvatore Sanzo. Modera la giornalista Elisa Bani. A seguire saliranno sul palco gli atleti pisani in partenza per le Olimpiadi di Tokio in programma dal 23 luglio al 8 agosto prossimi. A loro sarà tributato il saluto della città.

Info e prenotazioni: https://www.teatrodipisa.pi.it/scotto-festival/916-lo-sport-a-pisa-e-i-suoi-atleti/event_details

Lunedì 14 giugno (ore 18.00) sarà ospite del “Pisa Scotto Festival” l’attore Alessio Boni che racconterà il suo libro “Mordere la nebbia” (Solferino). L’attore, noto al pubblico per le sue numerosi interpretazioni, tra le quali ricordiamo Caravaggio, Puccini e il recentissimo successo della serie Tv “La Compagnia del Cigno”, dialogherà con Francesca Petrucci, coordinatrice degli eventi letterari del Festival, mentre l’attore Paolo Giommarelli interpreterà alcuni brani del testo. Ad accompagnare l’incontro Renzo Cristiano Telloli con il suo sax. Boni con questo libro, scaturito dal desiderio di raccontarsi al figlio Lorenzo, ripercorre la sua storia con mano delicata e forte al tempo stesso, mettendo a nudo le sue esperienze, i pensieri e il suo modo di affrontare la vita che lo ha portato da piastrellista di un piccolo paese bergamasco a diventare un attore affermato e di grande successo.

Info e prenotazioni: https://www.teatrodipisa.pi.it/scotto-festival/917-alessio-boni-mordere-la-nebbia/event_details

Sempre lunedì 14, nell’Area Bambini allo Scotto (dalle ore 17.30) ci sarà l’incontro con le lettrici volontarie di “Nati per leggere Pisa”, un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’associazione culturale pediatri, dall’associazione italiana biblioteche e dal Centro per la salute del bambino Onlus. Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

Info e prenotazioni: https://www.teatrodipisa.pi.it/scotto-festival/918-nati-per-leggere/event_details