SIENA – Richiami in vista contro il Covid. Da domani sarà possibile prenotare per effettuare la vaccinazione booster con il vaccino adattato anche alla variante Omicron.

Le agende dell’Asl Toscana sud est apriranno giovedì 15, mentre farmacie che aderiscono, medici di medicina generale e pediatri potranno vaccinare dal 20. Possono ricevere il nuovo trattamento, che è raccomandato ma non obbligatorio, gli over 12 che devono fare la terza dose e gli over 60, i soggetti fragili, le donne in gravidanza e il personale sanitario come quarta dose. Per il ciclo primario, prima e seconda dose, continuerà ad essere utilizzato il vaccino precedente.

Si ricorda che per prenotarsi basta andare sul portale regionale www.prenotavaccino.sanita.toscana.it dove le agende vengono implementate via via che i posti a disposizione vengono occupati. Per assistenza nelle prenotazioni il numero verde è 800 432525, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.