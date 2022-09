FORTE DEI MARMI – L’estate può proseguire. A Forte dei Marmi (Lucca) gli stabilimenti balneari potranno rimanere aperti fino al 6 novembre.

“Un settembre meraviglioso fa sì che l’estate non sia ancora finita! Cielo terso, mare trasparente e spiagge invitanti con temperature più miti, ma che comunque permettono di godersi lo splendido litorale fortemarmino!”, scrive il Comune in una nota dove dà conto della decisione. “Con questo atto – spiegano ancora dall’amministrazione – intendiamo confermare anche per il 2022 una possibilità che vige oramai da diversi anni sul territorio, allo scopo di favorire l’allungamento della stagione turistica, viste anche le buone condizioni climatiche, che solitamente caratterizzano il fine stagione sulla costa della Versilia”.