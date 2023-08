CASTIGLIONE D’ORCIA (SI) – Dal 3 al 18 agosto torna la quarta edizione del Festival Alba e Tramonto di Castiglione d’Orcia (Siena) sotto la direzione artistica di Francesco Chiantese.

Il programma – con appuntamenti che toccano temi profondi ed in contemporanea celebra il grande rito delle feste d’estate – si apre, molto simbolicamente, con un concerto della banda locale la Filarmonica La Castigliana il 3 agosto e si chiude il 18 agosto con un concerto al tramonto, in un campo ai margini della Via Francigena, del cantautore siciliano Cesare Basile.

Nel mezzo spettacoli unici realizzati da grandi artigiani del teatro e della musica e declinati con un allestimento che non intacca minimamente la bellezza del territorio: luci delicate, volumi che rispettano l’ambiente e l’udito degli spettatori, e la possibilità di guardarsi negli occhi artisti e spettatori.

Per l’ambito teatrale incontreranno gli spettatori nelle piazze di Castiglione alcuni dei nomi più interessanti del panorama italiano: Michele Santeramo, Vittorio Continelli, Alessio Martinoli. Per la musica si andrà dal tradizionale concerto all’alba con colazione al concerto tributo a Nino Rota dei Tritone assieme al trombettista Massimo Bartoletti (che incise la colonna sonora originale di Amarcord), dall’ascolto silenzioso ed intimo del nuovo album “Vesperi” del compositore Marco Baldini, alle esplosioni sonore di Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar. Non mancheranno gli appuntamenti per bambini e i momenti legati all’enogastronomia locale.

Programma completo, aggiornamenti e prenotazioni al sito www.albaetramontofestival.it