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FIRENZE – La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta di codice giallo per vento, limitata alle zone interne del bacino dell’Arno, oltre a quella già in essere fino alla mezzanotte di oggi.

In particolare la nuova allerta per vento in vigore dalle 9 alle 18 di giovedì 19 marzo riguarderà la zona fiorentina, il Valdarno Inferiore, Valdelsa e Valdera e le zone di Bisenzio e Ombrone Pistoiese.

Si tratta di un prolungamento degli effetti del vento forte di grecale (da nord-est) che ha già interessato la regione negli ultimi giorni, con raffiche che nei bollettini precedenti hanno raggiunto 50-70 km/h in pianura, valori superiori in collina e montagna (fino a 80-100 km/h sui rilievi).

Nelle prossime ore le deboli precipitazioni in corso dovrebbero esaurirsi gradualmente, con eventuali nevicate residue sull’Appennino oltre gli 800 metri. I mari rimarranno molto mossi al largo anche nella giornata di giovedì 19.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

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