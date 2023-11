ROMA – Rinviare il versamento dei pagamenti nelle zone colpite dell’alluvione. A chiederlo con un emendamento il senatore della Lega Claudio Borghi.

L’esponente del Carroccio annuncia di aver presentato “con grande piacere” anche un altro emendamento, “curato da mesi da Massimo Bitonci e atteso da molte imprese”. Ossia quello, anticipato dal Sole 24 Ore, per il riassetto per il 2024 delle garanzie alle Pmi, con il tetto di importo confermato a 5 milioni di euro per singola impresa.