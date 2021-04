VOLTERRA – Dal 27 aprile nei comuni di Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina e Pomarance, in provincia di Pisa, ci sarà un nuovo numero dedicato a chiamare la guardia medica: lo 0586 223 456.

Nuovo numero in vista del Nue 112

Risponderà un operatore che metterà in contatto l’utente direttamente con il medico di guardia della zona competente. Fino ad oggi, infatti, spiega l’Asl Toscana nord ovest in una nota, nell’Alta Va di Cecina, il medico di continuità assistenziale era attivato chiamando il 118, che poi indirizzava la chiamata alle postazioni competenti per territorio. Dal 27 aprile, però, anche nelle provincia di Pisa e di Livorno sarà attivato il numero unico di emergenza europeo, il 112 che sostituirà tutti i numeri di emergenza precedenti, 118 compreso. Ragion per cui, nell’Alta Val di Cecina sarà attivato il nuovo numero per contattare la guardia medica.