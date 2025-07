Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Andrea Nepi è il nuovo presidente del Lions Club Siena. Il “Passaggio della Campana” ha visto succedere l’imprenditore senese al medico Giuseppe Buonocore che ha concluso la sua annata particolarmente attiva alla guida dei Lions club Siena. Presenti alla serata il Governatore del Distretto 108LA che comprende tutta la Toscana, Francesco Cottini, il Giovernatore eletto Gilberto Tuccinardi, il primo vice Governatore eletto Piero Fontana e il secondo Governatore eletto Barbara Becherucci. Alla serata del passaggio della Campana era presente anche il questore di Siena Ugo Angeloni, molto vicino alle varie iniziative dei Lions senesi e che ha espresso parole di apprezzamento per l’attività lionistica.

“Desidero innanzitutto ringraziare di cuore il presidente uscente, Giuseppe Buonocore, per l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha guidato il Club nell’anno appena trascorso – ha evidenziato il neo presidente Andrea Nepi – il suo esempio, e quello di chi lo ha preceduto negli anni, sarà per me e per tutti noi, un riferimento importante e prezioso”.

Andrea Nepi ha sintetizzato le linee programmatiche che avrà la sua gestione: “Un Club che dovrà essere in grado di rinnovare e rinnovarsi al passo con i tempi della Società moderna, quest’ ultima soggetta a processi evolutivi, tecnologici e generazionali come non mai nella storia, senza che la nostra lunga e importante tradizione ne sia scalfita.

Anzi, deve essere rafforzata, per continuare a fare ciò che sappiamo fare meglio: diffondere cultura, condividere conoscenza, e soprattutto…. aiutare chi ha bisogno. Aiutare coloro che, con i nostri Service, possono avere una vita, o una vita migliore”.

Queste le cariche del consiglio direttivo del Lions Club Siena per l’imminente stagione lionistica.

CONSIGLIO DIRETTIVO 2025-2026

Presidente Andrea Nepi, I Vice presidente Jacopo Grisolaghi, II Vice presidente Giuseppe Montalto, III Vice presidente Fabio Massimo Castellani, Past President Giuseppe Buonocore, Segretario Mauro Trecci, Tesoriere Gabriele Chiappi, Cerimoniere Alessandro Bruni, Censore Marcello Merolli, Coordinatore LCIF Luca Garosi, Mentore Guido Pratesi, Amministratore e Rapporti con il Distretto Luca Betti.