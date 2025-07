Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Sono giorni decisivi per Eugenio Giani. Il governatore si è spinto in avanti annunciando le elezioni regionali per il 12 ottobre.

Mossa non proprio gradita in casa Pd, che ha rimandato l’ultima parola al segretario Elly Schlein. Giani intanto incassa l’assist offerto dal sondaggio Governance Poll pubblicato dal Sole 24 ore. Il presidente toscano si piazza al quarto posto. In due anni il gradimento è salito del 13,5% e oggi è al 58,5%. Al primo posto Massimiliano Fedriga (Friuli), seguito da Luca Zaia (Veneto) e Alberto Cirio (Piemonte).

“La fiducia in più la sento ogni giorno stando tra i toscani. E quando la gente ti dice: ‘Continua’, non servono medaglie. Serve stare tra la gente, fare le cose e scegliere anche quando è difficile. 10 punti in più rispetto all’elezione di 5 anni fa dimostrano che il buongoverno, la squadra e la vicinanza pagano”, ha fatto sapere Giani.

Per quanto riguarda i sindaci toscani, il primo posto con il 58% di gradimento spetta ad Alessandro Tomasi (Pistoia), candidato al governo della Toscana in quota Fratelli d’Italia. E’ salito del 5,5% rispetto all’ultima rilevazione e occupa la diciannovesima posizione assoluta. A seguire Mario Pardini (Lucca), Nicoletta Fabio (Siena), Michele Conti (Pisa), Francesco Persiani (Massa), tutti con il 55%. La stessa quota di Sara Funaro (Firenze), che rispetto al giorno dell’elezione ha perso il 5,6%. Chiude Alessandro Ghinelli (Arezzo), con il 50% e in regressione del 3,5%.

In assoluto, il primo tra i sindaci con il 70% è Marco Fioravanti (Ascoli Piceno), seguito da Michele Guerra (Parma) e Vito Leccese (Bari).

