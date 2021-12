FOLLONICA – Sabato 18 dicembre al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, Antonella Ruggiero presenta “I regali di Natale”, con Adriano Sangineto e Renzo Ruggieri.

Il concerto

Il progetto in trio nato nel 2019 in occasione di un concerto a Coumboscuro, in provincia di Cuneo, si basa sull’inusuale intreccio sonoro fra l’arpa e la fisarmonica, su cui si inserisce la voce di Antonella Ruggiero, con un risultato ricco di personalità e fascino.

Presenteranno un repertorio tratto dal cd “i regali di Natale”, allargato con l’esecuzione di brani tratti dal vasto repertorio di Antonella Ruggiero, un viaggio all’interno della musica, partendo dalla canzone italiana fra le due guerre, la rivisitazione di alcune canzoni dei cantautori genovesi, oltre ai brani da lei interpretati dal 1975 ad oggi.

Antonella Ruggiero, considerata universalmente una delle voci più intense e suggestive del panorama musicale italiano, negli anni ha mostrato la sua curiosità sperimentando diverse forme sonore e artistiche. Dopo il percorso con i Matia Bazar, durato quattordici anni e una pausa di sette anni, Antonella Ruggiero ha ripreso la sua attività nel 1996, spaziando dalla musica sacra al jazz, passando per la musica ebraica, portoghese, orientale e della tradizione popolare. La sua carriera da solista è iniziata con l’album Libera per poi proseguire con numerosi progetti, dal repertorio sacro al musical di Broadway, dai cantautori degli anni ’60 alle sonorità delle big band. Nell’autunno 2018 è stato pubblicato un cofanetto con 6 cd, dal titolo Quando facevo la cantante, contenente 115 brani registrati dal 1996 ad oggi, con varie formazioni, dove Antonella affronta differenti stili musicali.