FIRENZE – La scadenza dei termini è prevista il 30 aprile, alle 18. Entro quella data sarà possibile presentare le domande, tramite Sviluppo Toscana spa, per l’accreditamento alla Rete regionale di incubatori di impresa e start-up house presenti in Toscana.

Per accreditarsi alla Rete regionale, le strutture dovranno erogare uno o più dei seguenti servizi: messa a disposizione di postazioni lavoro, di spazi attrezzati e condivisi, pre incubazione, incubazione, accompagnamento commerciale e accelerazione, supporto all’innovazione, ricerca contrattuale, consulenza per l’innovazione finanziaria, supporto alla digitalizzazione, messa a disposizione degli spazi attrezzati e condivisi.

Le imprese che si insediano presso realtà accreditate potranno quindi contare su tutti i servizi immobiliari di base, di accompagnamento e tutoraggio compresi nel Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane. Conclusa l’istruttoria di ammissibilità da parte degli uffici regionali in collaborazione con Sviluppo Toscana, entro il 15 luglio verrà pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi. Al termine della procedura verrà infine inserita, in una apposita piattaforma, la mappatura dei soggetti accreditati Rete Regionale di Incubatori e Startup House presenti nel territorio toscano.

“Sulla ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico – ha sottolineato l’assessore regionale Leonardo Marras – si giocherà gran parte della futura competitività del nostro tessuto produttivo. Per questo abbiamo dedicato particolare attenzione nel disegnare il nuovo sistema di accreditamento, che riparte dopo alcuni anni di sospensione”.