PIOMBINO – Cosa succederà tra due anni e mezzo? Il comitato Salute pubblica Piombino – Val di Cornia ha rivolto la domanda al ministro Gilberto Pichetto Fratin per conoscere che ne sarà del rigassificatore quando lascerà il porto di Piombino (Livorno).

“Ha dichiarato, come si è appreso dai giornali, che avrebbe indicato nell’arco di dieci giorni il sito dove la Golar Tundra dovrebbe essere spostata tra due anni e mezzo – hanno scritto dal comitato in una lettera -. Ministro, i dieci giorni sono già trascorsi e la notizia tanto attesa non è ancora arrivata”.

E ancora: “Purtroppo non è neanche la prima volta che succede, pensi che il Commissario Straordinario Eugenio Giani ha specificato, tempo fa in una nota ufficiale, che competeva a Snam indicare, prima che si concludesse la procedura di autorizzazione della FSRU, il sito alternativo dove collocare la Nave alla scadenza dei tre anni nel nostro porto. La Snam non solo non ha ottemperato, ma le è stata concessa, dal Commissario, una prima proroga ed ultimamente ne ha ottenuta una seconda, fino al 26 giugno prossimo”.