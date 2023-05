VICCHIO – Ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Barbiana, nel Comune di Vicchio (Firenze), per celebrare il centenario della nascita di don Lorenzo Milani.

Il capo dello Stato visiterà la scuola e il cimitero dove il priore riposa. Sempre il 27 si terrà infatti anche la XXII edizione della Marcia, organizzata dal Comune di Vicchio con l’Istituzione culturale Don Milani, la Fondazione Don Milani, l’Associazione Gruppo Don Milani di Calenzano, promotori del Comitato nazionale per il Centenario, e il patrocinio di Anci, Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Unione Comuni Mugello. A far da tema alla Marcia le parole del priore tratte da ‘Lettera ai cappellani militari’.

Alle 9,45 è fissata la partenza per raggiungere a piedi il lago Viola (ore 10,45-11), dove si attenderà la conclusione della cerimonia in corso a Barbiana con l’intervento di Mattarella. Alle 12,30 si riprenderà il cammino per raggiungere Barbiana, dove alle 14 si svolgeranno i saluti delle autorità e gli interventi di Rosy Bindi, presidente del Comitato per il centenario e dell’economista Luigino Bruni, collaboratore di Papa Francesco, seguiti dall’esecuzione musicale del quartetto d’archi della scuola di musica di Fiesole. A concludere, alle 15, la messa celebrata dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, e dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente Cei.

Dalle 8,30 alle 9,30 all’ufficio postale di Vicchio e dalle ore 9 alle ore 13 presso il gazebo al Lago Viola è previsto l’annullo filatelico di Poste italiane per l’emissione del francobollo celebrativo per don Milani.