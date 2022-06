RADICONDOLI – La marcia in più è il timbro dell’Unesco. Via libera fondamentale ad ampliare il geoparco delle Colline Metallifere di ulteriori 96 chilometri quadrati compresi Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance e Radicondoli.

Con questi nuovi ingressi l’area raggiunge i 1.087 chilometri quadrati su 10 Comuni in tre province: Grosseto, Siena e Pisa. L’operazione si avvale del supporto di Enel Green Power Italia che vede in questa iniziativa un progetto di sostenibilità e di continuità delle Colline Metallifere oltre che un’opportunità per lo sviluppo del territorio. Ora l’impegno del Parco, insieme agli altri soggetti coinvolti, sarà di realizzare un piano di gestione per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del geoparco, favorire il turismo e forme di economia sostenibile in linea con la missione dell’Unesco Global Geoparks.

“Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione – ha affermato la presidente del Parco, Lidia Bai -, perché dopo un lavoro che è durato quasi due anni, l’ampliamento del Geoparco rappresenta una opportunità straordinaria di crescita unificando un territorio che, anche se è diviso dal punto di vista amministrativo, è simile ed omogeneo dal punto di vista paesaggistico, geologico e culturale”.