FIRENZE – “La notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro, il latitante responsabile della “vile barbarie” del 27 maggio 1993, è stata accolta con grandissima soddisfazione dai Georgofili, che da trent’anni attendevano di vedere assicurato alla giustizia chi ideò quel tragico attentato dinamitardo ad un simbolo della cultura nazionale, storicamente legato alla città di Firenze”.

Lo sottolinea il presidente dell’Accademia dei Georgofili Massimo Vincenzini. “In questo momento, il pensiero non può non andare immediatamente alle vittime innocenti cadute sotto le macerie della sede dell’Accademia e alle difficoltà che il nostro Presidente Onorario, prof. Franco Scaramuzzi, dovette affrontare e superare per portare a termine la complessa opera di ricostruzione. Oggi, finalmente, possiamo rallegrarci dell’operazione che gli inquirenti e le forze dell’ordine hanno pervicacemente condotto e positivamente concluso: a tutti loro un sincero ringraziamento da parte dell’Accademia dei Georgofili.”