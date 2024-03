FIRENZE – Gli standard minimi europei, che fissano l’offerta per gli asili ad almeno il 33% dei bambini, sono centrati.

“Noi abbiamo il 62% dei Comuni toscani che ha raggiunto questo obiettivo”, ha evidenziato il presidente regionale Eugenio Giani. “Si tratta quindi di una capacità di offrire un servizio degli asili che ha un beneficio indubbio per le famiglie – ha aggiunto -, per la comunità e caratterizzano la Toscana per essere avanguardia di quello che a mio giudizio dovrebbe fare il Ministero della Pubblica istruzione e spero che faccia presto”.

Oggi è stata presentata a Firenze l’iniziativa “Nidi gratis”. “L’ho voluta fortemente – ha precisato il governatore – per essere la scelta qualificante sul piano dei servizi per questa legislatura. Siamo la Regione che ci ha investito di più rispetti ai suoi abitanti”.