MONTALCINO – Si chiama Aspettando il Giro ed è il programma di appuntamenti promosso e coordinato dai comitati di tappa del Giro d’Italia dei Comuni di Montalcino e Siena, in occasione del passaggio delle due tappe della ‘corsa rosa’ il 19 e 20 maggio in terra di Siena.

A poco meno di un mese dall’evento sportivo più atteso in Toscana per il 2021, è stato definito il cartellone di appuntamenti sportivi fondato sulla partecipazione e ispirato ai valori di solidarietà e condiviso con le associazioni sportive e di volontariato del territorio. Tutte le iniziative, nel pieno rispetto delle normative di contenimento alla pandemia, sono riservate ad atleti e, in parte, ad appassionati dello sport outdoor e si svolgeranno nei fine settimana di maggio in alcuni degli angoli più suggestivi e paesaggisticamente più affascinanti dei territori di Montalcino e Siena.

Il passaggio del Giro d’Italia

Il 19 maggio la tappa n. 11, la Brunello Wine Stage Perugia – Montalcino dopo aver percorso 163 km arriverà nella terra del Brunello con 35 km degli ultimi 70 km di tappa tra eroiche strade bianche e passaggi mozzafiato in Valdorcia.

Il 20 maggio la tappa n. 12 Siena – Bagno di Romagna di 209 km, nel ricordo dell’indimenticato Alfredo Martini a 100 anni dalla nascita, partirà proprio dallo scenario unico della Piazza del Campo della città del Palio. Atteso da appassionati e residenti l’evento è voluto fortemente dal Comune di Montalcino e dal Comune di Siena, grazie alla partnership con il Consorzio del vino Brunello di Montalcino.

Maggio, mese dello sport

Sabato 1 maggio (ore 8.30-16) e domenica 2 maggio (ore 8.30 -16) Gara Interregionale Arco Olimpico e Compound settore giovanile, senior maschile, femminile e nazionale Paralimpica organizzata da A.S.D. Compagnia ilcinese Arcieri Montalcino in Loc. Osticcio. Sempre il 1° maggio è in programma In Giro per la Città di Montalcino. Lungo il percorso delle mura, con l’organizzazione della Brunello Crossing, Trekking urbano, è di circa 8 Km da effettuarsi a piedi accompagnati da una guida ambientale, oppure di corsa accompagnati da un trainer sportivo. Partenza a piedi ore 9 e di corsa alle ore 10 da Piazza del Popolo. Domenica 2 maggio partenza libera e sempre da Piazza del Popolo.

Sabato 1 maggio a Siena Giornata del Trekking urbano. In giro per la città alla ricerca dei luoghi dello sport, a cura dell’Associazione Centro Guide Siena. Partenza da Piazza del Campo ore 10 per un percorso di circa 4Km – 1h e 40’. Prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile alle ore 18 Tel. O577/43273 oppure info@guidesiena.it

Domenica 2 maggio a Siena (ore 9) VIII Trofeo Team Siena Bike XCO FCI, Campionato Regionale Toscano (categorie agonistiche e amatoriali della Federazione Ciclistica Italiana maschili e femminili: junior-under-élite-master-esordienti-allievi). Il percorso fuori strada ad anello è di circa 3.4 Km e si svolgerà in zona Massetana Romana. Ai vincitori le medaglie di campione FCI.

Sabato 8 maggio, partenza da Siena (ore 9,30 Fortezza Medicea), per un’escursione sui sentieri ciclabili fuoristrada della Montagnola senese in collaborazione con il CAI (livello medio-facile, prenotazioni a info@pedalesenese.it).

Domenica 9 maggio “Lo sport per tutti, tutti per lo sport“. Campo sportivo di Montalcino le associazioni che organizzano attività sportive propongono azioni dimostrative per far conoscere le proprie discipline. Ore 11-12.30 Taekwondo “Lo Sport del Corpo e della Mente”, ore 15-17 ASD GYMLEX Montalcino “Siamo fatti per muoverci”. Attività aperte a tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie con sessione di gare ludico-ginniche e premiazione finale. Ore 15.30-17 Taekwondo “Lo Sport del Corpo e della Mente”. Ore 17-18 ASD GYMLEX Montalcino Dimostrazioni. Attività di gruppo con macchine e attrezzi Walking, Indoor-cycling, Aero-kickboxing, step. Ore 18 -19 ASD GYMLEX Montalcino Ginnastica a corpo libero. Lezione di pilates aperta a tutti. Postural dynamics e stretching.

Domenica 9 maggio a Siena evento promozionale della scuola di ciclismo che si terrà all’interno della Fortezza Medicea (14,30-19,30) con gimkana e percorso di prova per i bambini per far conoscere la scuola di ciclismo e il ciclismo giovanile (due percorsi didattici di prova per la MTB e la bici da strada (età 4-14 anni). Per prenotazioni info@pedalesenese.it

L’11 maggio Lady Bike organizza “Le Lady illuminano Sant’Antimo”. Escursione di 35 km con le e- bike sul Percorso della tappa Brunello Wine Stage. Partenza ore 18.30 da Montalcino e arrivo all’Abbazia di Sant’Antimo illuminata di rosa.

15 – 16 maggio Aspettando il Giro d’Italia. 15 maggio ASD OrsonBike organizza “Con la gravel sugli ultimi 70 km della tappa!”. Escursione aperta anche alle bici da corsa che ripercorrerà il magnifico tracciato dell’arrivo della tappa di Montalcino. Partenza ore 9.15 Piazza del Popolo. “Scopriamo Montalcino in bici… Vicoli, viuzze, chiassi e anfratti” escursione urban di 14 km per e-bike e mtb. Per l’occasione saranno formati piccoli gruppi di massimo 5 persone, accompagnate da una guida che farà scoprire una Montalcino nascosta. Partenza ore 14.30 Piazza del Popolo.

16 maggio Eroica Italia SSD organizza Eroica Juniores Coppa Andrea Meneghelli. Corsa Nazionale Juniores Siena – Montalcino con gli ultimi 70 Km sul percorso della Tappa del Giro d’Italia . Arrivo a Montalcino ore 17 in Piazza del Popolo.

A Siena, Università degli Studi, dal 17 al 21 maggio, nel Cortile del Rettorato (Banchi di Sotto, 55) mostra fotografica “Il Giro d’Italia e il ciclismo in Terra di Siena”. Dal 18 al 20 maggio in viale Maccari a Siena le Società sportive dilettantistiche senesi distribuiranno materiale promozionale.

Il 19 maggio in orario 19-21 a Siena in collaborazione con FIAB “Amici della bicicletta” BIMBIMBICI al tramonto dentro le mura (percorso cittadino). Partenza dalla Fortezza Medicea per un giro di facile livello (a numero chiuso su prenotazione inviare mail a info@pedalesenese.it). 19 maggio Arrivo a Montalcino Brunello Wine Stage del Giro d’Italia. Lady Bike in Rosa. Sul percorso della tappa, ultimi 30km Gruppo donne con bici elettriche e bandana rosa.

Il 20 maggio, ore 11,15 da Piazza del Campo a Siena partenza della Tappa del Giro d’Italia, preceduta da una passerella dei bambini del Pedale Senese. Sabato 22 maggio a Siena manifestazione promozionale di Duathlon dal titolo ‘Pane e Olio’ in collaborazione con associazione sportiva “Il gregge ribelle” (per contatti info@pedalesenese.it)

28 – 29 maggio Aspettando L’Eroica. Ore 17 apertura di Eroica Montalcino con ritiro buste tecniche e pacco gara. Ore 17 apertura mercatino Eroico. Ore 18 teatro degli Astrusi incontro con i soci del Ciclo club eroica. Ore 20 Accensione delle maglie luminose. 29 maggio Eroica in festa: Musica, incontri e presentazioni culturali teatro degli Astrusi. Ore 17.30 concorso Barba e Baffi Piazza del popolo. Ore 20 Piatto Eroico nei ristoranti di Montalcino.

30 maggio Eroica Montalcino 2021 – La bellezza della Fatica e il gusto dell’impresa. Partenza libera ore 7.30 piazza del Popolo (percorso lungo 153 km). Ore 8 partenza percorso medio Val d’Orcia (96 km). Ore 9 partenza percorso medio Crete Senesi (53 km) e corto Brunello (46 km). Passeggiata Eroica 27 km. Dal venerdì alla domenica Ciclofficina eroica in piazza Garibaldi. Vista la situazione pandemica il calendario, che sarà aggiornato nel caso siano confermati altri appuntamenti, potrà subire variazioni.