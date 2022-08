CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Un appuntamento immancabile del Ferragosto in Garfagnana, il concerto all’alba del festival Mont’Alfonso sotto le stelle. Lunedì 15 agosto, alle ore 4,45, alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), il sole sorgerà sulle note di Danilo Rea: un pianoforte risveglierà dolcemente la vallata con un repertorio che attraverserà generi e tradizioni, intrecciandosi alla perfezione con la magia del luogo e del momento.

Ricercatissimo in ambito pop e jazz, Danilo Rea trova nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera.

Con il suo talento capace di spaziare su qualunque repertorio, la sua sensibilità musicale e la sua forza creativa, Danilo plasma la melodia schiudendo le porte a infinite possibilità.

Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire.

Seguirà colazione all’Osteria della Fortezza gestita da ANAI Garfagnana. Per chi lo desidera, al concerto è abbinata l’iniziativa “Camminalba”, camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla Fortezza di Mont’Alfonso. Info e prenotazioni via whatsapp al numero 370 2906924 o via email a vismovendi@libero.it. In occasione del concerto all’alba, è disponibile il parcheggio gratuito della Fortezza di Mont’Alfonso (dista 600 metri dalla Fortezza).

I biglietti – posto unico 11,50 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – 15.30/18; domenica e festivi chiuso) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche la notte del concerto alla biglietteria della Fortezza. Info tel. 334 6167210 www.montalfonsoestate.it.