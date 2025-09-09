FIRENZE – La capacità di rigassificazione italiana è stata ottimizzata grazie ai due rigassificatori galleggianti in Toscana e in Emilia-Romagna, che porteranno la capacità complessiva a 28 miliardi di metri cubi.
Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Gastech in fiera a Rho, Milano.
“Questo valore corrisponde al gas russo importato attraverso il punto di interconnessione di Tarvisio nel 2021”, ha spiegato il ministro. “È una tendenza nella quale anche l’Europa ci segue”.
Pichetto Fratin ha aggiunto che l’Unione Europea ha commissionato progetti di integrazione che aggiungono 70 miliardi di metri cubi di capacità di importazione di Gnl, raggiungendo una capacità totale di circa 250 miliardi di metri cubi all’anno, più del doppio delle attuali importazioni di Gnl.