Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – L’Opas di Mps su Mediobanca ha raggiunto il 62,3% di adesioni, in attesa della riapertura dei termini dell’offerta, segnando un traguardo significativo per l’operazione.

Il sindacato unitario ha espresso attenzione verso l’evolversi della situazione, sottolineando come tale operazione non possa essere valutata solo sotto il profilo industriale e finanziario.

«Questi processi – si legge in una nota – hanno ripercussioni dirette sull’occupazione, sull’organizzazione interna e sugli aspetti logistici, influendo profondamente sulla vita lavorativa dei dipendenti e sul futuro delle comunità coinvolte».

Per questo motivo, le organizzazioni sindacali chiedono un confronto costante e trasparente con il management di Banca MPS, finalizzato a gestire sin da subito le questioni legate alle lavoratrici e ai lavoratori, garantendo tutele adeguate e soluzioni condivise.

La posizione sindacale è netta: ogni scelta strategica deve prevedere un percorso partecipativo che ponga al centro il valore delle persone e delle loro competenze, assicurando la stabilità occupazionale e il presidio del territorio.

Le organizzazioni sindacali confermano la loro disponibilità a un dialogo costruttivo e responsabile, dando però al contempo la massima attenzione a ogni fase di questa complessa operazione.