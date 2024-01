MURLO – Vandalizzato l’autovelox sulla Siena-Grosseto, collocato nel comprensorio di Murlo (Siena). Le telecamere sono state coperte con la vernice rossa, rendendolo di fatto inutile.

Nella realtà l’apparecchio non è in funzione da mesi, a seguito dell’inizio dei lavoro per il raddoppio della corsia e la limitazione della velocità a 40 chilometri all’ora. A breve quindi sarà rimosso. A sostituirlo sarà un tutor posizionato tra Murlo e Sovicille. Il sindaco Davide Ricci tuttavia non può fare a meno di notare che, senza la macchinetta in azione, le risorse comunali si siano ridotte sensibilmente