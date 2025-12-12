Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – “Abbiamo chiesto che in eventuali accordi di cessione siano salvati i livelli occupazionali, sia tutelata l’indipendenza delle testate giornalistiche e che il gruppo ci tenga informati durante la trattativa sul veicolo societario che è interessato all’acquisto perché se esso contenesse quote extraeuropee ci sarebbero ulteriori e diverse procedure da seguire”.

A dirlo a Pisa, il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, ospite dell’evento inaugurale del Circolo della Stampa insieme ai presidenti nazionale e toscano dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli e Giampaolo Marchini.

“Il gruppo Gedi – ha aggiunto Barachini – ci ha rassicurato sostenendo che è anche suo interesse cedere a un gruppo che dia futuro agli asset territoriali italiani e per noi questo è fondamentale. Seguiremo la vicenda, abbiamo incontrato anche i rappresentanti sindacali de La Stampa e de La Repubblica raccogliendo le loro preoccupazioni e spiegando a loro che siamo attivi, cercando di tutelare al massimo il settore”. (ANSA).