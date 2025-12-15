Tempo lettura: < 1 minuto

SAN PAOLO DEL BRASILE – La Savino del Bene Scandicci sul tetto del mondo dei club. La squadra allenata da Marco Gaspari ha conquistato il Mondiale per Club di pallavolo per la prima volta nella sua storia e lo ha fatto battendo in 4 set Conegliano nella finale tutta italiana che si è disputata a San Paolo in Brasile.

Dopo aver salvato quattro set ball Scandicci si è aggiudicata il primo set 30-28, vincendo poi anche il secondo per 25-19. I veneti poi si sono rifatti sotto portando a casa il terzo parziale per 25-20. Alla fine però il 25-23 finale per Antropova e compagne nel quarto set ha fatto volare il club fiorentino sul tetto del mondo.