ROMA- Il M5s chiede di valutare un luogo alternativo per la base militare di Coltano (Pisa). E lo ha fatto presentando un ordine del giorno alla Camera ad opera di Riccardo Ricciardi, deputato e vicepresidente del Movimento.

“La nuova base militare di Coltano, della dimensione stimata di 70 ettari per una spesa di 190 milioni – si sottolinea -, non può erigersi in un’area protetta nel cuore di San Rossore, parco naturale soggetto a tutela ambientale, nella provincia di Pisa. La difesa nazionale è certamente una priorità, ma lo è anche la tutela ambientale del nostro territorio, alla base del Pnrr. In questo momento la costruzione di tale struttura non risulterebbe coerente né con il dettato costituzionale né con gli obiettivi del Pnrr”. Ricciardi spiega che “il Governo, tramite il sottosegretario alla Difesa Mulé, ha accolto il nostro testo, impegnandosi a valutare l’opportunità di rivedere la soluzione prevista, auspicando di trovare al più presto un’alternativa praticabile. Credo che questo sia anche il sentire della maggioranza dei cittadini che sulla vicenda si sono mobilitati in massa”.