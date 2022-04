ROMA – E’ iniziata ed è stata immediatamente secretata, su richiesta del perito balistico Paride Minervini, l’audizione della Commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex capo area comunicazione di Mps morto la sera del 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni, sede centrale della banca.

Minervini all’epoca dei fatti era consulente del tribunale di Siena e, la notte della morte del manager, come emerso nel corso di altre audizioni, fu chiamato da un dipendente di Mps, che conosceva personalmente, per cercare di contattare uno dei magistrati senesi pochissimo tempo dopo il decesso. Le audizioni proseguiranno dalle 13.30 quando sarà sentito Ettore Gotti Tedeschi, presidente del cda di Santander Consumer Bank ed ex presidente dello Ior.