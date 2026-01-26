Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Otto minuti di scroscianti applausi hanno salutato la seconda replica della “Carmen” andata in scena ieri sera al Teatro Verdi e diretta Beatrice Venezi, con l’accompagnamento dell’Orchestra da Camera Fiorentina.

Il pubblico, in una sala sold out, ha accolto con entusiasmo lo spettacolo, che ha filato liscio senza intoppi, replicando il successo del debutto di venerdì.

Nonostante la protesta simbolica delle “spille” contro la nomina di Venezi a direttore musicale del Teatro La Fenice – sfoggiata ieri dalle tre addette alla biglietteria –, la serata è trascorsa serena e ha conquistato il pubblico pisano.

Nelle note di sala, la direttrice ha commentato: «Il nostro tempo tollera la libertà finché è decorativa, accetta il desiderio finché è commerciabile e punisce chi non si lascia possedere. Quest’opera è contemporanea perché parla di una cultura e di una società che non sa cosa farsene degli spiriti liberi; esattamente ciò che accade nel nostro oggi».

