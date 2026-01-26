Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Sesa ha siglato oggi un accordo vincolante per rilevare il 7,14% del capitale di Base Digitale Group detenuto dai managing partner Marco e Leonardo Bassilichi, raggiungendo così la quota del 100% della società.

L’operazione, del valore complessivo di 5,530 milioni di euro, è stata regolata mediante permuta di 60.438 azioni proprie di Sesa, già detenute dalla società grazie al recente buy back e valorizzate a 91,5 euro ciascuna.

“Come spiega una nota di Sesa”, Leonardo Bassilichi, ceo e managing partner di Base Digitale Group, e Marco Bassilichi, vice presidente e managing partner, hanno assunto un impegno di lock-up sulle azioni ricevute per un periodo di tre anni. L’impegno vale “fatta eccezione per il trasferimento a società interamente controllate e che subentrino nel lock-up e alla società controllante di Sesa, Ith spa”, a conferma del “forte allineamento strategico e del commitment di lungo periodo del management all’interno del percorso di crescita del Gruppo Sesa”.

Nata nel febbraio 2020 come nuovo settore del Gruppo Sesa dopo la business combination con l’iniziativa imprenditoriale dei fratelli Bassilichi, Base Digitale Group si conferma operatore di riferimento in Italia per digital platform, vertical applications e business services nel segmento financial services. La società ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2026 con ricavi per circa 180 milioni di euro, 1.000 dipendenti e oltre 500 clienti, puntando a 200 milioni di ricavi nell’esercizio al 30 aprile 2027.

L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo industriale di Sesa, mirato a rafforzare “le proprie competenze distintive in ambito piattaforme digitali, applicazioni verticali e consulenza a supporto della trasformazione digitale di imprese e organizzazioni”.

