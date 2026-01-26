Tempo lettura: 2 minuti

SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) – I giovani talenti della scultura contemporanea in mostra a Palazzo Chigi. Da venerdì 6 febbraio in mostra le sculture dei due giovani artisti che hanno vinto il premio Forme nel Verde Young 2025.

I vincitori e i protagonisti dell’esposizioni – dal titolo Identità corpo memoria – sono Luca D’Amato, Accademia di Belle Arti di Brera, e Isacco Zanellato, Accademia di Belle Arti di Carrara.

Alle ore 17.30 vernissage a Palazzo Chigi, con la presentazione di Maria Mancini. La mostra, che resterà aperta fino al 29 marzo, è visitabile dalle 10.30, alle 18, ad ingresso libero.

“Valorizzare il talento ed il lavoro dei giovani artisti – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli – è un valore aggiunto ormai imprescindibile, per la nostra storica rassegna di arte contemporanea, Forme nel Verde. Attraverso il costante dialogo tra maestri affermati e nuove generazioni, Forme nel Verde Young assicura il rinnovamento della tradizione scultorea, trasformando la Val d’Orcia in un punto di riferimento per la critica e il collezionismo attenti alle promesse dell’arte del futuro. Un plauso va senza dubbio al direttore artistico di Forme nel Verde Carlo Pizzichini”.

Forme nel Verde Young rappresenta l’anima sperimentale e rivoluzionaria di Forme nel Verde, la storica rassegna internazionale di scultura contemporanea che dal 1971 trasforma il borgo di San Quirico d’Orcia in un museo a cielo aperto.

Questa sezione nasce con l’obiettivo specifico di intercettare e promuovere i nuovi linguaggi dell’arte, offrendo una vetrina di prestigio ai talenti emergenti provenienti dalle più importanti Accademie di Belle Arti italiane, come quelle di Carrara, Brera, Firenze e Macerata.