SIENA – Invitalia e Duccio Immobiliare hanno sottoscritto un accordo preliminare e vincolante per l’acquisizione dello stabilimento Beko di viale Toselli a Siena, segnando un passo decisivo verso la reindustrializzazione del sito.

L’operazione, realizzata in stretta collaborazione con il Comune di Siena e su indicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, apre la strada al rilancio produttivo in tempi record, come evidenziato dal ministro Adolfo Urso che ha sottolineato il pieno rispetto degli impegni assunti.

Il protocollo d’intesa firmato tra l’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa (Invitalia) e il Comune di Siena prevede la stipula dell’atto definitivo di vendita, condizione necessaria per avviare le successive fasi di reindustrializzazione e attrarre nuovi investitori. Invitalia effettuerà insieme all’amministrazione comunale una due diligence tecnico-legale sull’immobile di proprietà di Duccio Immobiliare, per individuare la migliore strategia gestionale a sostegno del futuro rilancio industriale.

La vicenda è stata seguita con particolare attenzione dalle organizzazioni sindacali. Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm per il settore elettrodomestici, e Massimo Martini, segretario generale Uilm Siena, hanno espresso soddisfazione per l’accordo preliminare firmato, definendolo fondamentale per affrontare con fiducia i prossimi passaggi, incluso l’incontro previsto al Ministero del Lavoro il 30 luglio. Tuttavia, sottolineano che la vertenza continuerà fino al completo reimpiego di tutti i lavoratori.