GAIOLE IN CHIANTI – Nella suggestiva cornice di Gaiole in Chianti (SI) mercoledì 24 Agosto alle ore 21.30 una serata speciale dedicata al più cult dei cult toscani, “Berlinguer Ti Voglio Bene” che quest’anno festeggia i 45 anni dall’uscita nelle sale con una prima parte che prevede la “classica” tombola e sospeso il ricreativo, si principia ad avviare il culturale, per omaggiare il grande Roberto Benigni, con la presentazione del libro di Igor Vazzaz “Cioni Mario… di Bertolucci – Benigni per Roberto Benigni” accompagnato dall’attore Alfredo Cavazzoni. E dopo anche in base anche al famoso proverbio tira più un pelo di fi*a che du’ paia di bovi inizierà il film… “Noi siamo quella razza che non sta tanto bene: che di giorno salta fossi e la sera le cene”… e va a vedere la proiezione di “Berlinguer Ti Voglio bene” alla rassegna Visioni Estive.

Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni www.visionaria.eu Evento organizzato dall’Associazione Visionaria e dal Comune di Gaiole in Chianti con la collaborazione del Supercazzola Store di Siena.