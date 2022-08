SINALUNGA -Dal 26 al 28 agosto torna il Birranthology Festival a Scrofiano, il piccolo borgo del Comune di Sinalunga, che dopo due anni di stop a causa della pandemia è pronto a ripartire per un weekend pieno di novità, all’insegna dell’Extravaganza. Il concept festival che si tiene l’ultimo weekend di agosto nel parco comunale di Scrofiano, è incentrato sulla cultura musicale e sulla valorizzazione della birra artigianale toscana, con tre serate musicali legate da un unico filo conduttore, street food di qualità e tante iniziative collaterali.

Tra le principali novità della XIV edizione del Birranthology Festival ci sarà la “Trip to Galaxy” una birra originale prodotta in collaborazione tra Calibro 22 Taproom e Dorking Brewery, in onore del gemellaggio tra il Comune di Sinalunga e la città di Dorking in Inghilterra. Questa session ipa dalla bassa gradazione sarà disponibile unicamente tra le birre alla spina del festival. Un’altra novità è inoltre data dalla presentazione del volume “Birranthology”, un libro illustrato che ripercorre la storia del festival e illustra i concetti culturali alla base delle serate, con interviste esclusive agli artisti e alle persone che hanno collaborato nel corso degli anni. Il volume, pubblicato in collaborazione con Valdichiana Media, sarà disponibile durante il weekend allo stand del Birranthology in edizione limitata e numerata.

Programmazione del Birranthology Festival 2022:

Venerdì 26 agosto. Una serata dedicata alla musica synthwave e alla cultura cyberpunk. “Sonorità retrofuturistiche, estetica al neon e figure in equilibrio tra molteplici dimensioni temporali”

Dreamin’ Night (Bastet). Musica live con Quixotic (Ungheria ) e Orax (Italia). Graphic novel e manga ispirati dalla cultura cyberpunk e dal transumanesimo in vendita durante la serata all’interno del parco.

Sabato 27 agosto. Una serata dedicata alla musica alternative metal e alla cultura fantasy. “Suoni ruvidi, luci oniriche ed anime dannate in bilico tra luoghi reali ed immaginari”

Darken’ Night (Aegir). Musica live con The Grailknights (Germania) e Drabik (Italia). Graphic novel e manga ispirati dalla cultura Fantasy e Goth in vendita durante la serata all’interno del parco.

Domenica 28 agosto. Una serata dedicata alla musica Rock’n’Roll e alla cultura Underground. “Suoni selvaggi, ritmi serrati e persone rapite all’interno di un’atmosfera travolgente”. Stompin’ Night (Eris). Musica live con The Roozalepres (Italia ) e Boogie Spiders (Italia)

Performance di Burlesque con Claire Gatsby (Italia). Graphic novel e manga ispirati dalla cultura underground e gore in vendita durante la serata all’interno del parco.

Il festival è a ingresso gratuito ed è gestito dall’associazione no profit di Scrofiano grazie al lavoro dei suoi soci volontari. Gli stand gastronomici aprono alle ore 19, la musica live dalle ore 22.