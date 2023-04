SIENA – Blind-Concert: Siena Jazz, domenica 30 aprile negli spazi del Santa Maria della Scala, presenta un’esperienza sensoriale tra musica e opere d’arte.

Un evento concertistico unico, in occasione della giornata internazionale del jazz: valorizza con nuovi linguaggi questa musica, promuove diversità e inclusione.

Nella sala San Pio, alle ore 17, in collaborazione con la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, i musicisti, studenti del Siena Jazz si esibiranno in una performance al buio. Sul palco Anna Nicotra 5tet: Linda Berdicchia voce, Gabriele de Pasquale chitarra, Anna Nicotra pianoforte, Francesco Maggi contrabbasso, Noè Piatelli batteria; con la partecipazione concertistica anche di musicisti non vedenti. Il pubblico sarà orientato ad un approccio all’ascolto diverso con la percezione del suono amplificata.

L’evento e l’introduzione del sistema Blind-Tag arricchiscono il processo di innovazione, anche sul piano delle tecnologie di supporti auditivi, nel quale Siena Jazz è impegnata. Sarà possibile visionare il percorso tattile del Santa Maria della Scala. Con i rilievi tattili di opere esposte nel museo, realizzate con la collaborazione degli studenti di scultura del liceo artistico Duccio di Buoninsegna, l’itinerario presenta immagini in nero e a rilievo di alcuni dei principali monumenti cittadini progettati con la sezione senese dell’Uici e prodotti grazie alla collaborazione di Rotary Siena Est.

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo,1 – ore 17 – ingresso gratuito.