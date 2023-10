MARINA DI CARRARA – Fermo amministrativo di 20 giorni per la Open Arms. La nave è stata bloccata al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara). Comminata una multa anche di migliaia di euro.

Il mezzo ha attraccato ieri pomeriggio con 176 migranti. Come già accaduto per lo sbarco del 22 agosto, il provvedimento è stato adottato per il mancato rispetto da parte della Ong del decreto Piantedosi che vieta i salvataggi multipli in mare. Anche nell’ultima missione la Open arms ha compiuto azioni multiple di soccorso.