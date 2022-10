VOLTERRA – Bollette dell’energia più che quadruplicate dal 2021 al 2022. Così un’imprenditrice locale, la giovane Ersilia Caboni, proprietaria de “L’Isola del Gusto”, una gelateria che opera a Volterra dal 2004, ha deciso di affiggere sulla porta di accesso del proprio esercizio commerciale le testimonianze concrete, sotto forma di bolletta, di questa grottesca e preoccupante situazione.

Sotto, un messaggio scritto a mano, in cui spiega il perché del gesto ed in cui annuncia la chiusura anticipata quest’anno, dettata dalla grande difficoltà nel rimanere aperti, a fronte di costi importanti mentre i ricavi, scemando nei mesi autunnali il numero di visitatori, naturalmente tendono a calare. L’attività, rappresentata da una minuscola gelateria in una delle vie principali della città, si è distinta più di una volta per la qualità del proprio lavoro, testimoniata da premi e riconoscimenti importanti, ed è molto amata sia dai visitatori che dalla popolazione locale. Purtroppo in questa situazione ci sono moltissime attività, anche a Volterra, ma adesso la situazione, come in questo caso, vede accendere i riflettori su un tappeto di criticità sommerse, su cui le piccole e medie attività, vedono minacciata la propria stessa esistenza.