Tempo lettura: < 1 minuto

Spezzone di video di Brigitte Bardot all’interno dell’abbazia di San Galgano (Siena). Si tratta del film “Il riposo del guerriero” del 1962 diretto da Roger Vadim, all’epoca ex marito della diva B.B..

Il film ha il merito di aver fatto conoscere al pubblico la storica abbazia medievale di San Galgano che da quel momento conoscerà una popolarità mondiale, grazie a molte altre pellicole, tra tutte la celebre “Nostalghia” (1983) del regista russo Andrej Tarkovskij.

Nel finale del film il protagonista cade in ginocchio e si aggrappa, fisicamente e spiritualmente, all’unica donna che lo può salvare dalla perdizione. San Galgano è cornice fotogenica e simbolica di quest’ultima sequenza, nella quale il personaggio di Bardot appare come l’unica icona “santa” rimasta all’interno dell’abbazia in rovina.

LEGGI:

Brigitte Bardot: da San Galgano a Chianciano Terme, l’addio alla diva che amava la Toscana

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita