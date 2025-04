Tempo lettura: < 1 minuto

BUCINE – Nella notte tra lunedì e martedì, un violento incendio è divampato in un appartamento situato in località Ambra, nel comune di Bucine.

Le fiamme hanno interessato il primo piano di un edificio di tre piani fuori terra, richiedendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi.

Secondo quanto ricostruito, l’unico occupante dell’abitazione, un uomo di 64 anni, è stato tratto in salvo da un Vigile del Fuoco libero dal servizio e da alcuni residenti della zona, prima dell’arrivo delle squadre di soccorso. L’uomo, gravemente ustionato, è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118 e successivamente trasferito al centro grandi ustionati di Pisa, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.

Le operazioni di spegnimento hanno permesso di domare rapidamente il rogo, che si era sviluppato dal divano dove la vittima stava dormendo. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’intera area, mentre l’appartamento, gravemente danneggiato da fiamme e fumo, è stato dichiarato inagibile.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Bucine, oltre ai sanitari del 118. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

