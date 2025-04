corso in Biotech Engineering for Health

Tempo lettura: 2 minuti

SIENA– L’Università di Siena lancia un nuovo corso di laurea triennale in Biotech Engineering for Health, attivo a partire dall’anno accademico 2025-2026.

Interamente in lingua inglese e ad accesso programmato (massimo 80 posti), il percorso formativo punta a creare figure professionali con competenze integrate in biotecnologie, ingegneria dell’informazione e salute digitale.

Il corso nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche (DIISM) e il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo (DMMS), con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una medicina sempre più interconnessa con le tecnologie intelligenti.

“Siamo orgogliosi di presentare una proposta formativa unica nel panorama nazionale”, ha dichiarato il Rettore Roberto Di Pietra. “Il corso unisce scienze della vita e tecnologie digitali, offrendo una piattaforma didattica multidisciplinare pensata per formare professionisti richiesti dal mercato del lavoro”.

Caratteristiche del corso

Il nuovo corso di laurea in Biotech Engineering for Health è progettato per fornire una formazione solida, interdisciplinare e internazionale, adatta a chi desidera operare in settori in rapida evoluzione come:

Biotech e health-tech

Robotica e intelligenza artificiale applicata alla medicina

Elaborazione e analisi di dati biomedici

Bioinformatica e ingegneria dell’informazione per la salute

Il percorso include corsi fondamentali nei primi due anni (matematica, fisica, chimica, biologia, informatica, economia e gestione aziendale), seguiti da insegnamenti specialistici al terzo anno. È previsto un tirocinio curriculare presso aziende, centri di ricerca o università, oltre alla redazione di una tesi finale, entrambi pensati per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

“Il corso ha come fulcro l’essere umano, a partire dalle sue cellule”, ha spiegato il professor Domenico Prattichizzo, presidente del Comitato Ordinatore. “Qui si formano le competenze che oggi sono alla base delle più importanti innovazioni sanitarie”.

Un ponte tra biotecnologie e ingegneria

Il progetto formativo è pensato per formare profili ibridi capaci di affrontare le sfide future della salute, unendo conoscenze scientifiche e competenze tecnologiche avanzate.

“Le competenze sviluppate consentiranno di operare con tecnologie innovative per la salute – ha sottolineato la direttrice sanitaria dell’AOU Senese, Maria Francesca De Marco – con un impatto concreto sulla qualità delle cure e dei percorsi clinici”.

Anche il Presidente della Fondazione SAIHUB, Valter Fraccaro, ha espresso apprezzamento:

“Si tratta di un’iniziativa opportuna e aggiornata, che rafforza il ruolo di Siena come polo d’eccellenza nelle Scienze della Vita e arricchisce l’offerta formativa con un corso di alto profilo”.

