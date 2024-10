LUCCA – Pochi giorni ancora e Lucca si trasformerà nella capitale del fumetto e dei giochi. Inizia, infatti, il 30 novembre l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games che, anche quest’anno, porta nel capoluogo toscano le più grandi case editrici del fumetto, dei giochi e non solo, ‘invadendo’ realmente Lucca.

CLAIM E MANIFESTO – Il claim di quest’anno è ‘Butterfly Effect’ che da una parte richiama una delle più famose opere del lucchese Giacomo Puccini (di cui quest’anno ricorre il centenario della morte) e, dall’altra, rimanda a quell’«effetto farfalla», corollario della teoria del caos, per cui chissà cosa può accadere all’altro capo del mondo, se una farfalla sbatte le ali a Lucca.

A rendere in immagini questo claim è Yoshitaka Amano: il Sensei giapponese ha voluto rendere omaggio al Festival con tre diversi poster dedicati a tre opere pucciniane e, ripercorrendo proprio i movimenti dell’opera lirica, ha creato ‘Overture’, svelato a giugno e che è dedicato a Tosca, con i due protagonisti che si abbracciano, tra la fisicità e la fantasia che cattura tutta l’esuberante energia del festival e i mille colori del suo pubblico. Il secondo, ‘Crescendo’, è apparso alla presentazione ufficiale dell’edizione a settembre ed è dedicato a Madama Butterfly e vuole evocare il crescente entusiasmo che precede l’inizio della manifestazione.

Il terzo – e ultimo – poster si vedrà solo il giorno dell’inaugurazione, il 30 novembre, e rappresenterà il ‘Finale’, legato all’immortale principessa Turandot, figura attraverso la quale il Sensei ha voluto riflettere l’apoteosi di creatività e passione che, di fatto, è Lucca Comics & Games. Forse per la prima volta la città non è sold-out per quanto riguarda i ‘posti letto’ ma a rilento stanno andando anche le vendite dei biglietti (LEGGI).

‘SQUID GAME’ E ‘ONE PIECE’ – Partiamo con gli appuntamenti da non mancare e non si possono non segnalare due grandi presenze, quella di Netflix che il 31 ottobre presenterà la seconda stagione della serie diventata di culto, ‘Squid Game’. A parlarne saranno il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun. Ma questa edizione vede anche i festeggiamenti per i 25 anni di ‘One Piece’: a Lucca, infatti, chiuderanno le celebrazioni per il famoso pirata dal cappello di paglia, iniziate lo scorso 5 maggio a Milano e passate per Berlino, Londra, Madrid e Parigi. A Lucca saranno presenti due grandi ospiti dal Giappone Tatsuya Nagamine (regista degli ultimi anni di One Piece e precedentemente di tanti altri titoli Toei, tra cui Dragon Ball Super: Broly) e Kenji Yokoyama (animatore storico dai primi episodi a oggi).

LA PIU’ GRANDE MOSTRA AL MONDO DEDICATA A D&D – Compie 50 anni ‘Dungeons & Dragons’, nato dall’incontro tra la fantasia di David Lance ‘Dave’ Arneson e il pensiero sistematico di Gary Gygax: in questo modo, per la prima volta, è stato possibile raccontare collettivamente una storia nella quale i giocatori possono assumere i ruoli di eroi e protagonisti. Era il 1974 quando tutto questo accadeva. Adesso a 50 anni di distanza il mondo del gioco è profondamente cambiato e la rivoluzione culturale della narrazione interattiva ha esercitato un’influenza decisiva sulla cultura popolare, passando dalla forma classica del gioco da tavolo, fino al gioco di ruolo dal vivo, dalla diffusione del libro-game, fino allo sviluppo delle piattaforme digitali dei giochi per computer e del gioco online. Lucca Comics & Games che, da sempre, abbraccia e alimenta questa rivoluzione culturale dedica due tributi al mondo di D&D: per la prima volta sarà esposta la Koder Collection, con capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom, Todd Lockwood, nella mostra unica: “Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art”, nella chiesa dei Servi curata da Jon Peterson, uno dei più importanti storici del gioco Lucca Comics & Games e da Jessica Lee Patterson, storica dell’arte che dal 2022 lavora alla catalogazione della collezione.

Ma c’è un altro importante tributo che Lucca Comics & Games (e tutta la città di Lucca) offre ai creatori di questo gioco: il Comune, infatti, intitola il sotterraneo del baluardo San Paolino delle Mura della città a Gary Gigax e Dave Anderson. «Si tratta del coronamento – dicono gli organizzatori – di un percorso avviato 15 anni fa, con Larry Elmore, Tracy e Laura Hickman e che, finalmente, ha trovato il avvallo definitivo da parte della città».

IL COMPLEANNO DI TETRIS – Non moltissimi conoscono il suo nome, ma Alexey L. Pajitnov, ma nel 1984 questo programmatore all’Accademia delle Scienze di Mosca e grande amante dei puzzle game, presentò al mondo quello che sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno universale: Tetris. Questo anniversario sarà celebrato a Lucca con la presenza proprio di Pajitnov, assieme a e Henk B. Rogers, co-fondatore della The Tetris Company, parleranno della storia del gioco, del suo impatto nella cultura pop e condivideranno con i partecipanti di Lucca Comics & Games i propri pensieri sulla direzione che il brand sta prendendo.

‘PICCOLI BRIVIDI’ A LUCCA COMICS & GAMES – Ospite di punta di questa edizione è Robert Lawrence Stine, l’autore della serie di romanzi per ragazze e ragazzi ‘Piccoli brividi’. Stine arriva per la prima volta in Italia per incontrare i suoi fan, dai giovani lettori fino a quelli che sono cresciuti con la sua serie, abbracciando intere generazioni di appassionati. R.L.Stine, però, non è solo l’autore horror per ragazzi e ragazze più letto al mondo, ma è anche l’autore di libri come ‘Advancend Dungeons And Dragons Storybook’ o ‘G.I. Joe Find Your Fate’ e parlerà anche di questa sua attività, se vogliamo, meno conosciuta.

IL RITORNO DI FOODMETTI – Nelle ex Scuderie Ducali, in piazza San Romano trova ospitalità ‘Foodmetti’, la cui area di ristoro è diretta dallo chef stellato Cristiano Tomei, mentre testimonial d’eccezione per l’edizione 2024 è lo chef Bruno Barbieri che incontrerà il pubblico e sarà protagonista non solo della locandina – disegnata da Peach Momoko, vincitrice di due premi Eisner – ma anche di un albo speciale di Diabolik, scritto da Tito Faraci e disegnato da Giuseppe Camuncoli ed Elia Bonetti, distribuito in esclusiva da Foodmetti, che unisce il mondo del fumetto a quello enogastronomico. A Foodmetti sarà presentato anche ‘Cavolo, che fico!’, un progetto – nato dalla collaborazione tra Area Performance Odv, promosso e sostenuto dal Consiglio regionale della Toscana – dedicato all’educazione alimentare, con le illustrazioni di Sio, le ricette originali di Cristiano Tomei e le informazioni alimentari di Domenicantonio Galatà e Carlo Spinelli e la cura editoriale di SaldaPress.

IL GIAPPONE A LUCCA: IL JAPAN TOWN – Torna anche quest’anno al Polo Fiere la Japan Town, l’angolo di Giappone più atteso d’Italia, uno dei padiglioni più amati e più grandi di tutta Lucca Comics & Games. E quest’anno la Japan Town sarà ancora più ricca: oltre 120 espositori, dagli action figure all’artigianato tradizionale, dai gadget all’abbigliamento, dai videogiochi retro alle arti marziali, a tutte le informazioni per viaggiare e studiare in Giappone. Tornano gli eventi sul palco del Japan Live, torna la zona coin op per giocare. L’area food sarà più grande e più comoda. E poi, le grandi novità: l’Area Mangaka, con showcase a tema per chi aspira a diventare un mangaka; la mostra per i 50 anni dei Chogokin, i robottini di metallo che hanno appassionato migliaia di collezionisti in tutto il mondo, curata da Fabrizio Modina e realizzata in collaborazione con Cosmicgroup e Tamashii Nations. E un bellissimo spin-off della mostra sarà dedicato al mecha-design del sensei Shoji Kawamori, che sarà per la prima volta in Italia, ospite di Lucca Comics & Games, Cosmicgroup e Dynit.

I VENT’ANNI DI MUSIC & COSPLAY – Realtà consolidata è quella di Music & Cosplay che sarà celebrato con un grande concerto, ‘Vent’anni e poi…’, in programma il 2 novembre alle 21: più che una celebrazione, un’occasione per ritrovare tutti i compagni di una bella avventura. Un appello al quale hanno risposto moltissimi artisti che hanno realizzato e dato voce a indimenticabili sigle tv, come Cristina D’Avena, Giorgio Vanni e Max Longhi, Enzo Draghi, I Cavalieri del Re, Vince Tempera, gli Oliver Onions, Douglas Meakin dei Superobots e Rocking Horse, Melody Castellari de Le Mele Verdi, Mauro Goldsand, Stefano Bersola, I Raggi Fotonici, gli Animeniacs Corp., La Mente di Tetsuya, Carlo Vik dei CialtroniAnimati, Ailar e il Supremo dei Miwa e I suoi componenti, Amuro David e Alex Katsura dei Bishoonen, Fabio e Jonathan dei Banana Split, Paolo Gualdi de La Flotta di Vega, Andrea Lucchi dei Poveri di Sodio, Stefano Salerno della Bim Bum Bam Band, Massimiliano Poggi e le Kimagure.

ANTEPRIME ED ESCLUSIVE ALL’AREA MOVIE Il cinema e le serie tv si danno appuntamento a Lucca Comics & Games nell’area Movie a cura di QMI, che offrirà al pubblico del community event attesissime anteprime di film e serie, ma anche incontri esclusivi con i protagonisti, proiezioni speciali ed eventi da non perdere.

Prime Video sarà presente a Lucca con due eventi dedicati a due titoli attesissimi per la prossima stagione. Il primo appuntamento – il 1° novembre – sarà dedicato a Citadel: Diana, nuova serie italiana dal mondo di Citadel, con la partecipazione di Matilda De Angelis e Lorenzo Cervasio. Per gli appassionati di animazione, sarà imperdibile – il 3 novembre – l’appuntamento con Hazbin Hotel, la dark comedy musicale animata, creata da Vivienne Medrano, che vedrà a Lucca le voci italiane, Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Gabriele Patriarca, Edoardo Stoppacciaro e una certa faccia radiofonica.

Torna a Lucca anche Disney+ con la serie live action Marvel Television Agatha All Along. Mercoledì 30 ottobre alle 18:00 presso il cinema Astra il pubblico potrà vedere in anteprima gli ultimi due episodi della serie incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, dell’acclamata serie Marvel Studios WandaVision, che intraprende una pericolosa e misteriosa avventura piena di sfide e ostacoli.

Netflix – come dicevamo – torna a Lucca Comics & Games con una serie di appuntamenti imperdibili, a partire da piazza Anfiteatro, in cui prenderanno vita il padiglione e lo store esclusivo dedicati a Squid Game, in cui i fan si potranno immergere nella serie, a tutt’oggi, più popolare su Netflix dopo più di due anni dalla sua uscita. L’appuntamento speciale è fissato in particolare per il 31 ottobre, al Teatro del Giglio dove il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun saranno a Lucca.

Universal Pictures accoglierà i fan in uno spazio esclusivo dedicato a Wicked, uno dei titoli più attesi della stagione, con un padiglione in cui sarà vivere un’imperdibile esperienza con i costumi del film e altre imperdibili sorprese. Toei Animation Europe torna a Lucca Comics & Games 2024 con tanti ospiti e iniziative. Al Caffè delle Mura anche quest’anno ci sarà lo stand One Piece, che celebrerà il 25esimo anniversario del titolo. Con l’occasione, saranno presenti gli ospiti Tatsuya Nagamine e Kenji Yokoyama per screening, panel e tanto altro.

UN MONDO FANTASY A LUCCA COMICS & GAMES Per il 2024 Luk For Fantasy dà appuntamento a tutti gli appassionati negli spazi del padiglione San Martino, con gli stand di Mondadori, GeMS, Fazi Editore, Neri Pozza Editore. Gli amanti dell’illustrazione dei grandi Maestri fantasy e dei mondi fantastici legati alle grandi saghe ludiche, invece, potranno esplorare il padiglione Carducci, dove troveranno gli stand di Fanucci e di Maestri come Ciruelo, Steve Argyle, Jesper Ejsing, mentre artisti come il Maestro dell’Arte Fantasy spagnola Maren, o grandi nomi legati all’anniversario di Dungeons & Dragons quali Erol Otus e Tyler Jacobson saranno ospiti di espositori come Corner4Art, Legacy e Mondiversi.

Saranno due le grandi Saghe che quest’anno compiranno 20 anni: la saga del Mondo Emerso di Licia Troisi, che celebrerà questa ricorrenza domenica 3 novembre all’Auditorium San Girolamo con l’autrice e Maria Chiara Lo Gerfo (nei panni di Nihal), Michele De Blasi (che presterà il volto a Sennar), Francesco Lepri (interprete di Ido) e Manuela Giacchi (Soana). Anche Ulysses Moore, la serie di romanzi fantasy di Pierdomenico Baccalario, che sarà presente tutti i giorni del festival, compie vent’anni e torna in libreria con una nuova ristampa, per i tipi di Piemme.

I VIDEOGAMES E L’ANTEPRIMA NAZIONALE DI MONSTER HUNTER WILDS – Giocabile per la prima volta in esclusiva italiana, Capcom, leader mondiale nello sviluppo e nella pubblicazione di videogiochi, porterà a Lucca Comics & Games Monster Hunter Wild. La nuova evoluzione della pluripremiata serie Monster Hunter™ – in uscita in contemporanea mondiale nel 2025 su PlayStation®5, Xbox Series X|S e Steam con supporto crossplay – invaderà la Casermetta San Regolo con postazioni di gioco che permetteranno ai fan di cacciare in due quest imperdibili, in singleplayer e in multiplayer. Inoltre, il dungeon della Casermetta San Regolo prevederà avvincenti attività da veri cacciatori, in partnership con Red Bull. Esclusiva la presentazione del gameplay in cui Jonno Stanton, Senior Community Manager e Brand Ambassador di Monster Hunter Wilds, condividerà con i cacciatori italiani uno sguardo approfondito sul gioco di prossima uscita.

Questi sono solo alcuni dei tanti appuntamenti che si dipaneranno tra le strade di Lucca nei cinque giorni del Festival: il programma di tutti gli eventi si trova al sito della manifestazione (www.luccacomicsandgames.it), ma da quest’anno c’è anche la app ‘LuccaCG24 Assistant’, disponibile per Android e per iOS.