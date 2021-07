PISA – C’è pure l’ipotesi di omicidio tra quelle seguite al momento dagli investigatori dopo il rinvenimento ieri del cadavere carbonizzato di un uomo in un terreno in località Pesciatina a Orzignano, frazione del comune di San Giuliano Terme.

Si attende però l’autopsia per stabilire con certezza se davvero l’uomo sia stato ucciso. Motivo per cui se quella del delitto sembra essere l’ipotesi privilegiata gli inquirenti non si sbilanciano e non chiudono ad altre piste. Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Pisa, coordinati dal pm Lydia Pagnini.

L’uomo non è stato ancora identificato. Da un primo esame potrebbe essere di origine straniera, forse africana. Da quanto appreso ieri sarebbero stati trovati più punti di innesco delle fiamme vicino al cadavere. I militari dell’Arma, di concerto con l’amministrazione comunale, stanno effettuando la mappatura dei terreni e verificando attraverso gli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio eventuali movimenti di veicoli che possano fornire aiuto alle indagini.