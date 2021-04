Dopo il Consiglio regionale straordinario in programma il 7 aprile in cui si voterà la mozione di sfiducia all’assessore alla salute della regione Simone Bezzini, un’interrogazione al ministro Roberto Speranza e, soprattutto al premier Draghi per nominare un commissario per i vaccini in Toscana, dopo le criticità che hanno portato la Regione alla ribalta nazionale.

Ad annunciarlo il commissario della Lega toscana Mario Lolini, e l’onorevole Donatella Legnaioli. “Il fallimento della politica sanitaria Toscana sui vaccini è emersa in maniera fragorosa – affermano -.

Ancora nelle scorse ore l’assessore regionale Bezzini, audito in commissione sanità in consiglio regionale, ha dimostrato di navigare a vista, mentre il presidente Giani, che già in numerosi appuntamenti pubblici e dibattiti televisivi aveva palesato un certo nervosismo sull’argomento, addirittura ha lasciato una conferenza stampa nell’imbarazzo generale, anche dei suoi assessori. Crediamo che sia giunto il momento di mettere le mani in una situazione la cui gravità è sotto gli occhi di tutti”.